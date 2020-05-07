FOX TV Ana Haber Muhabiri Gülşah İnce, Cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı.

Koronovirüs tedbirleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her vatandaşın evinde Cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı.

FOX yayın kurulunun bu garip anonsu yayınlanması da dikkat çekti.

Muhabir, cami önünde yaptığı anonsta "İlk alınan tedbirlerdendi, salgın nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazlarının evde kılınacağını açıklamıştı. Normalleşme planında camilere de yer verildi. Haziran ayı içerisinde Cuma namazlarının yeniden camilerde kılınabilmesi öngörülüyor ancak yine tedbirler ve mesafe kurallarına uyularak" dedi.



Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH