Kuaförlerde Kovid-19 dönemi

İşte kuaförlerdeki yeni dönem:
Fön makinesi düşük devirde çalıştırılacak.
Cilt bakımı, makyaj yasak.
Ense fırçası kullanılmayacak.
Çay kahve servisi yok.
1 MİLYON CESET TORBASI
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye 1 milyon ceset torbası sipariş etti. Tokat'taki bir firma da çift vardiya üretime geçti.
BAYRAMDA KÖYE GİTMEYİN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bayramda şehirlerden köye gidişler büyük risk olur. Dijital ortanda bayramlaşalım.
ZEHİR ACİL
İstanbul'da F.B, "Hastayım" diye ambulans kiraladı. Diyarbakır'a gidip 112 kilo esrar aldı. Dönüşte yakalandı.
CORONABANK
Antalya'da parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olan yenileriyle değiştirilmeye başlandı.
PAZARDA YENİ DÖNEM
İçişleri Bakanlığı, valilere "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi. Buna göre 11 Mayıs'tan itibaren pazarda giyim, oyuncak, çiçek, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe olacak ve pazarcılar maske takacak. Tedbirlere uymayanlara, aykırılığın durumuna göre idari ve adli işlem yapılacak.
82 BİN 985 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 82 bin 984 olduğunu açıkladı. Dün 1977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 57 kişinin vefat ettiğini bildiren bakanlık, toplam can kaybının 3 bin 641'e çıktığını, toplam test sayısının da 1 milyon 265 bin 119'a ulaştığını vurguladı.
Fön makinesi düşük devirde çalıştırılacak.
Cilt bakımı, makyaj yasak.
Ense fırçası kullanılmayacak.
Çay kahve servisi yok.
1 MİLYON CESET TORBASI
Avrupa ülkeleri Türkiye'ye 1 milyon ceset torbası sipariş etti. Tokat'taki bir firma da çift vardiya üretime geçti.
BAYRAMDA KÖYE GİTMEYİN
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bayramda şehirlerden köye gidişler büyük risk olur. Dijital ortanda bayramlaşalım.
ZEHİR ACİL
İstanbul'da F.B, "Hastayım" diye ambulans kiraladı. Diyarbakır'a gidip 112 kilo esrar aldı. Dönüşte yakalandı.
CORONABANK
Antalya'da parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olan yenileriyle değiştirilmeye başlandı.
PAZARDA YENİ DÖNEM
İçişleri Bakanlığı, valilere "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi. Buna göre 11 Mayıs'tan itibaren pazarda giyim, oyuncak, çiçek, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Tezgahlar arasında 3 metre mesafe olacak ve pazarcılar maske takacak. Tedbirlere uymayanlara, aykırılığın durumuna göre idari ve adli işlem yapılacak.
82 BİN 985 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanlığı, dün 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 82 bin 984 olduğunu açıkladı. Dün 1977 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 57 kişinin vefat ettiğini bildiren bakanlık, toplam can kaybının 3 bin 641'e çıktığını, toplam test sayısının da 1 milyon 265 bin 119'a ulaştığını vurguladı.