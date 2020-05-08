Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan Asistan Doktor Alihan Eryılmaz (28), 29 Mart'ta yüksek ateşle birlikte Coronavirüs belirtileri gösterince test yaptırdı. Testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Eryılmaz'ın Coronavirüs'e karşı birlikte mücadele ettiği sağlık çalışanı arkadaşları bu kez kendisini kurtardı. Dr. Eryılmaz, 23 gün sonra hastalığı yendi. Ancak evde dinlenmek yerine hastaları olduğunu belirtip, işine döndü. Şimdi de immün plazma bağışı için sıraya giren Dr. Eryılmaz, "Eğer 1 hayat kurtarmaya faydam olursa mutlu olurum" dedi.
Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yakalandığı Coronavirüs hastalığını atlattıktan sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu. Başhekim Tali'den alınan plazma şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirildi. Op. Dr. Tali, "Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımdaki tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" dedi.
Coronavirüs'ü atlatıp eski sağlığına kavuşan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, pandemi hastanesinde immün plazma bağışçısı oldu.
Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, yakalandığı Coronavirüs hastalığını atlattıktan sonra 'immün plazma' bağışçısı oldu. Başhekim Tali'den alınan plazma şu anda yoğun bakımda yatan hastalardan uygun görülecek olana nakil aşamasına kadar getirildi. Op. Dr. Tali, "Hastalık sürecini atlattıktan sonra vicdani bir sorumluluk olarak bağış yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte de yoğun bakımdaki tüm hastalarımıza şifalar diliyorum" dedi.
Coronavirüs'ü atlatıp eski sağlığına kavuşan Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, pandemi hastanesinde immün plazma bağışçısı oldu.