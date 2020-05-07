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    • 08.05.2020 03:46
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eminönü' paylaşımlı uyarı: Her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu. , dün Eminönü'nde yaşanan trafik yoğunluğunu gösteren bir fotoğrafı paylaşarak "Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım." ifadelerini kullandı.

    Her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşlara uyarılarda bulundu. , "Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım." dedi.



    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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