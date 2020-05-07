Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eminönü' paylaşımlı uyarı: Her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım." dedi.







İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar. pic.twitter.com/BpD93q0O84 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020