Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birçok ülkeye olduğu gibi İngiltere'ye de koronavirüs yardımında bulundu. İngiliz medyasında ise Türkiye'nin hibe ettiği maske ve tulumlar hakkında asılsız haberlere imza atıldı.





CNN International da haber yapan kurumlar arasındaydı. Londra muhabiri Rob Richeta Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilere dair yanıltıcı haberle ilgili düzeltme haberi yayımladı.



TÜRK YETKİLİ KONUŞTU, CNN DÜZELTME YAYINLADI

CNN International'ın haberinde "Üst düzey bir Türk yetkili CNN'ye verdiği demeçte, Türk hükümetinin hiçbir kısmı bu ekipmanı Birleşik Krallık'a üretmek, paketlemek veya teslim etmekle ilgilenmedi. Yetkili, Türkiye, İngiltere yasalarına "İngiltere yetkilileri ile dayanışma dışında" olmasına rağmen özel satışa izin verdiğini söyledi. Yetkili, Türk hükümeti tarafından İngiltere'ye ayrı bir KKD bağışının yapılmasına ilişkin herhangi bir kalite sorunu olmadığını da kaydetti" denildi. Sağlık Bakanlığı da CNN'in düzeltme haberini sosyal medya hesabından paylaştı.



Correction: This story and headline have been updated to correct information regarding the condition of the PPE from Turkey. Only a portion of the gowns have failed quality tests, not the entire shipment. A previous tweet has been deleted. https://t.co/vlBjN9I2mB — CNN International (@cnni) May 8, 2020