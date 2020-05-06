Türkiye'nin son dönemde adını sık sık duyduğu Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Türkiye'nin koronavirüste mücadelede izleyeceği yol haritası, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

17.00'DE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17'de basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın, koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.

CAN KAYBI SAYISI DÜŞÜYOR

Corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Alınan tebirler sayesinde, hastalık kontrol altına alınmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,5 Mayıs tarihine ait son Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 1832 yeni vaka yaşanırken, 59 kişi de vefat etti.

BİLİM KURULU HAKKINDA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantılarında tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülüyor. Peki, Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?

Koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından adını sık sık duyduğumuz kurumlardan biri de Bilim Kurulu oldu. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.

Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşuyor. 31 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstleniyor.