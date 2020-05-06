Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı haksız ithamlar ve gerçek dışı iddialarla hedef alanlara sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi.
"KABUL EDİLEMEZ"
Fahrettin Altun, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" dedi.
Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2020
"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEN BEDELİ NE OLURSA OLSUN DÖNÜLMEYECEK"
"Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek" diyen Altun, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimin ve projenin destekleneceğini ifade etti.
TÜM İMKANLAR İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK
Güçlü ve bağımsız Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Altun, "Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.