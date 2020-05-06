Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı haksız ithamlar ve gerçek dışı iddialarla hedef alanlara sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi.



"KABUL EDİLEMEZ"

Fahrettin Altun, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" dedi.

Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2020