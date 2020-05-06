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    • 07.05.2020 01:29
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    İletişim Başkanı 'dan 'ı haksız ithamlarla hedef alanlara net cevap

    Başkanı , Müdürü ve T3 Başkanı 'ı haksız ithamlar ve gerçek dışı iddialarla hedef alanlara cevap verdi. Altun, " başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez." dedi.

    Altun'dan Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara cevap

    Başkanı , Müdürü ve T3 Başkanı 'ı haksız ithamlar ve gerçek dışı iddialarla hedef alanlara sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi.

    "KABUL EDİLEMEZ"
    Fahrettin Altun, "Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez" dedi.


    "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDEN BEDELİ NE OLURSA OLSUN DÖNÜLMEYECEK"
    "Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek"     diyen Altun, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimin ve projenin destekleneceğini ifade etti.

    TÜM İMKANLAR İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK
    Güçlü ve bağımsız 'nin hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Altun, "Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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