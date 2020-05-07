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    • 07.05.2020 18:10
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    Son dakika: Şehit mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin iddianame kabul edildi

    Son dakika haberine göre Şehit mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin ODA TV'den ve 'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    MİT mensuplarının ifşasında flaş gelişme

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda, 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 34. tarafından değerlendirildi.

    Mahkeme heyeti, iddianameyi kabul etti. Açılan davaya ilişkin, duruşmaların ne zaman yapılacağı bilgisini içerir tensip metninin çıkması bekleniyor.

    İDDİANAMEDEN
    İddianamede, tutuklu gazeteciler ve 'ın da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin 'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi gereğince de "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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