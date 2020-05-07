Erzurum Malatya sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Mayıs Erzurum Malatya hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Alınan kararlara göre; bu hafta sonunu kapsayan bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce 31 ilde uygulanan yasak bu sefer 24 ilde uygulanacak. Peki; Erzurum Malatya sokağa çıkma yasağı var mı? Yanıtı haberimizde!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.