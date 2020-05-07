Son dakika: Çekmeköy'de korkunç son: Tartıştığı güvenlik görevlisini silahla öldürüldü





Ardından 7. katta bulunan evine dönen Kadir T.'nin bir süre sonra balkona çıkıp "polis çağırın" şeklinde bağırdığı öğrenildi.



HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Kadir T.'yi gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Halis P.'nin yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



