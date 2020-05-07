Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 7 il için giriş ve çıkış yasakları kaldırılmıştı. Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde değerlendirme yapılması bekleniyor. 15 gün süreyle şehirler arası seyahat yasağın uzatıldığı iller de ise otobüs seyahat kısıtlamasının ilerleyen haftalarda resmi makamlar tarafından ele alınması bekleniyor.