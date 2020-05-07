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    • 07.05.2020 15:19
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    uyarmıştı! 'nde tepki çeken görüntü

    virüs tedbirlerinde yeni sürece girilmesinin ardından yer yer vatandaşların rehavete kapıldığı görülüyor. 'nin bugün de kalabalık olması dikkat çekti. geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım” ifadelerini kullanarak benzer görüntüler konusunda uyarmıştı.

    virüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle 'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor.



    Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.



    İstiklal Caddesinde kimi vatandaşlar ,sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları pes dedirtti.



    BAKAN KOCA UYARMIŞTI
    Önceki gün İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle , benzer bir görüntüyü sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken." uyarısında bulunmuştu.
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