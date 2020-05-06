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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 6 Mayıs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Twitter üzerinden 6 Mayıs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 78 bin 202 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Sağlık Bakanı Twitter üzerinden 6 Mayıs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu.



    4 BİN 917 KİŞİ İYİLEŞTİ
    Son 24 saatte 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 78 bin 202 oldu.




    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" ifadelerine yer verdi.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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