



2020 MODEL VURGUN

Seçim sürecinde tasarruf ve israf kelimelerini bol bol kullanan Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) üzerinden araç kiralama ihalesi açtı. 'Pandemi sürecinde İBB'nin gelirlerinde çok ciddi düşüş oldu' diyerek vatandaştan zekât, fitre ve bağış isteyen, son olarak da faturalar üzerinden vurgun yapan İBB yönetimi, tekrar araç ihalesine çıktı. İsrafta sınır tanımayan yönetim, araçların 2020 model ve 0 kilometre olmasını şart koştu. Çalışanlarının maaşlarını ödemeyen CHP'li yönetimin araçlarda aradığı teknik özellikler ise pes dedirtti. İhale şartnamesini de bu yönde düzenleyen yönetimin lüks araç ihalesinin 21 Mayıs'ta Üsküdar'da bulunan İSFALT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 10:00'da gerçekleşeceği bildirildi.



10 BİN ARAÇ KİRALAMASI YAPTI

Vatandaşa tasarruf söylemleriyle seslenen, araç sevdası bir türlü bitmeyen İBB yönetimi İSFALT üzerinden kaymak tabaka için 88 adet 2020 model araç kiralama ihalesi açtı. İBB yönetimi göreve geldikten sonra, İSFALT, İSPARK, İSKİ, İETT, İBB, Spor İstanbul, BELBİM, BELTUR ve Ağaç ve Peyjaş AŞ gibi şirketleri üzerinden defalarca araç ihalesine çıktı. İBB yönetimi bu kiralama hizmetlerinde ise tam anlamıyla israfın belini kırdı. İBB yönetimi yaptığı ihalelerle toplamda 9 bin 831 araç kiralama işi yaptı. Ayrıca İSFALT üzerinden yapılan araç ihalesinde teknik şartnamede istenen özellikler bakımından yaklaşık maliyetin 5 milyon TL'ye yakın olduğu bilgisi öğrenildi. Araçların şehir dışında da kullanılabileceği özellikle belirtildi.