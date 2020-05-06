İstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, özel bit TV kanalında açıklamalarda bulundu.







Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık.