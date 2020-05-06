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    • Ekonomi
    • 06.05.2020 16:32
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    • 06.05.2020 16:39
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    Son dakika: Başkanı Yılmaz'dan faturası açıklaması: Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek

    Son dakika haberi... Başkanı faturalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Biz bu faturalar inceleyince bir takım bulgular bulduk. Ortalama 30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50'den fazla geldi. 'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek." dedi.

    EPDK'dan doğal gaz faturası açıklaması

    İstanbul'da faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. () 'ye soruşturma başlatmıştı. Konuyla ilgili EPDK Başkanı , özel bit TV kanalında açıklamalarda bulundu.



    Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    Bize vatandaşlardan yoğun bir şekilde şikayet geldi. Faturaları inceleyince bir takım bulgular elde ettik. 25 ile 35 gün arasında okunması gereken faturaların 55 günde okunduğunu gördük. Burada vatandaşların bir mağduriyeti söz konusu. Biz de bu konuyla ilgili soruşturma başlattık.

    Haberler Ekonomi Son dakika: EPDK Başkanı Yılmaz'dan doğal gaz faturası açıklaması: Fazla alınan tutarlar müşteriye iade edilecek
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