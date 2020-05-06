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    • 07.05.2020 06:51
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    6 ülkenin taşımayı reddettiği 'deki lılara yardım eli uzattı! ile getirildiler!

    Hayatı adeta durma noktasına getiren koronavirüsle mücadelede ’nin diğer ülkelere yaptığı yardımlar adeta göz doldurdu. , ’deki vatandaşlarını geri getirmek için 6 ülkeyle görüştü ancak hepsinden ret cevabı aldı. İmdatlarına Türkiye yetişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna'nın , “Ukrayna tarafı, Arjantin’den vatandaşlarını geri getirmek için uçaklarını gönderen 6 ülke ile görüşüp ilgili kolaylıkları sağlamalarını rica etti ama maalesef talebimiz reddedildi. Ukrayna vatandaşlarının, Türkiye’nin vatandaşları için ile 'ten düzenlediği özel tahliye seferine alınması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik ve olumlu cevap aldık. Bunun için çok minnettarız” dedi.

    Arjantin'deki Ukraynalılara Türkiye yardım eli uzattı!

    ve 'daki Türk vatandaşlarını 'ye getiren 'ye ait uçakla 9 vatandaşı da ülkelerine gitmek üzere 'a geldi.

    Ukrayna'nın , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafı, Arjantin'den vatandaşlarını geri getirmek için uçaklarını gönderen 6 ülke ile görüşüp ilgili kolaylıkları sağlamalarını rica etti ama maalesef talebimiz reddedildi." dedi.

    Sybiha, Türkiye'nin jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Ukrayna vatandaşlarının, Türkiye'nin vatandaşları için THY ile 'ten düzenlediği özel tahliye seferine alınması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik ve olumlu cevap aldık. Bunun için çok minnettarız." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Vural Altay ile 'da çalıştığı dönemde tanıştıklarını belirten Sybiha, "Bu husus iletişimimizi kolaylaştırdı ve bu süreç içerisinde hep anlayışlı ve yardımsever bir yaklaşımla karşılandık." diye konuştu.

    Haberler Güncel 6 ülkenin taşımayı reddettiği Arjantin'deki Ukraynalılara Türkiye yardım eli uzattı! THY ile getirildiler!
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