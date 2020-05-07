Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.05.2020 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2020 08:03
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tek tip baroya son!

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarının hedef alınmasının ardından Başkan Erdoğan, baro ve tabipler odalarında düzenlemeye gidilmesi talimatı vermişti. Erdoğan’ın talimatı üzerine konuyla ilgili çalışmalara başladı. Baro ve gibi meslek örgütlerinin adil olmayan sistemleri değiştirilecek. Bu kuruluşlara üyelik zorunluluğu da kaldırılacak

    Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tek tip baroya son!

    Aslı görevlerini bırakıp siyasetle uğraşan ve bu gücü adil olmayan sisteminden alan baroların seçim sistemine neşter vurulacak.

    Başkan 'ın talimatıyla çalışmalara başladı. Dün Meclis'te AK Parti grup başkanvekilleri Cahit Özkan, Mehmet Muş, Özlem Zengin ve hukukçu vekillerin de katıldığı iki ayrı toplantı yapıldı. İlk toplantıda baro, ikinci toplanda ise yine adil olmayan şartlara sahip olan gibi diğer meslek örgütlerinin seçim sisteminin değiştirilmesi konusu ele alındı. Toplantıda AK Parti bütün meslek örgütlerinin seçimini düzenleyen bir torba teklif mi yoksa baro seçim sisteminin bundan ayrılarak iki ayrı düzenleme mi yapılması gerektiğini de masaya yatırdı. Bununla ilgili detaylı bir çalışma yapılacak.

    AK Parti baro seçimlerinin ilişkin nispi temsil sisteminin uygulanması düşünüyor. Böylece ve ile diğer iller arasındaki delege farkının kapatılması planlanıyor. Bunun için her ile verilen 2 delege sayısının artırılması, avukat sayısı yüzden fazla olan baroların yüzden sonraki her 1000 üye için birer delege seçmesi öngörülüyor. (Sabah)

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tek tip baroya son!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri