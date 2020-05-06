Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ölü seviciliği yapacak kadar alçalan bir muhalefet anlayışı geliştirdiğini bildirdi.

CHP'nin bu halinin yeni oluşmadığını, başarılı kriz yönetimi süreçlerinde çaresizlikle ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten Dağ, "En iyi bildikleri işe, yani yalan ve iftiraya başvuruyorlar. Salgının ilk gününden itibaren başladıkları yalan ve hakaret dolu siyasetlerini pervasızca yapmak istiyorlar ve bunların direkt muhatabı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da tepki vermemesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü 'tarafsız olması' gerekiyormuş!." değerlendirmesinde bulundu.





Kılıçdaroğlu'nun her zamanki gibi milletin iradesini hiçe sayarak 'saray rejimi' ve 'tek adam' gibi ezberlerine başvurduğunu ancak bu sefer bir adım daha ileri giderek, 12 Eylül'le karşılaştırma yaptığını belirten Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, darbecilerin kurduğu ve atama yaptığı Danışma Meclisi'ni demokratik bir kurum gibi övmektedir. Halkın hür iradesiyle seçilmiş TBMM ile darbeciler tarafından atanmış meclisi kıyaslayıp demokrasi havariliği yapmakta Kılıçdaroğlu'na yakışırdı.

CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı budur. Darbecilerin verdiği ölçüde bir 'demokrasiye' talipler. Çünkü darbecilere biat onların ontolojisinin önemli bir parçası. Milletimize kutuplaşma, karamsarlık ve darbe dışında hiçbir şey sunamayan bu zihniyetin ve kadroların memleketimize hiçbir faydası olmadığı, salgın sürecinde bir kez görülmüştür. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, inşallah bu bağnaz zihniyeti milletimiz tarihe gömecektir."