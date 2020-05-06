Bahçeli, CHP başta olmak üzere darbe heveslisi çevrelere mesaj verdi. Bahçeli yazılı açıklamasında şunları söyledi: Zorluklara rağmen ekonomimiz çelik gibi, ekonomi yönetimimiz de çevik ve millidir. İstiyorlar ki, Türkiye habis virüse karşı atıl ve aciz duruma düşüp boyun eğsin. Bekliyorlar ki, sosyal, ekonomik ve siyasal dengeler bozulup buhran hâkimiyet kursun. Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının "Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart" ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türk Solu dergisinin FETÖ'cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum.İletişim başkanı Fahrettin Altun: Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız.