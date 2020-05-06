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    • 06.05.2020 16:36
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    Korkutan gelişme! Yasak kalktı, 6 bin araç giriş yaptı...

    Normalleşme süreci kapsamında 7 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, 'nın ilçesine yaklaşık 6 bin aracın giriş yaptığı ve ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.

    Korkutan gelişme! Yasak kalktı, 6 bin araç giriş yaptı...

    salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında 'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı. Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan 'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.



    İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

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