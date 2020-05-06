BULGULARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYORDUM: ÜMİTSİZLİĞE KAPILDIM

Tomografisinde görülen bulguların ne anlama geldiğini bildiği için ümitsizliğe kapıldığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Dr. Öğretim Üyesi Celal Civil, "Vital bulgularım çok kötüydü. Acaba bu virüsü atlatamayacak mıyım? Yolun sonuna mı geldik? Buraya kadar mı? diye çok düşündüm. Klinik olarak kötü durumdaydım, radyolojik ve laboratuvar sonuçlarım da çok kötüydü. Nefes darlığı çok kötü bir duygu. Boğulma hissi yaşıyorsunuz. Boşuna nefes alıyormuş gibi hissediyorsunuz çünkü ciğerler koronavirüs tarafından tutulmuş durumda. Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor. Dakikada 8 litre oksijenle hayata tutunmaya çalışıyordum. 1 hafta boyunca oksijene bağımlı bir şekilde hastanede yattım. İlk günler dip yaşadım, hatta 2 kez yoğun bakım ekibi benim için geldi, entübasyon dahi düşünüldü" dedi.