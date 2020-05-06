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    • 06.05.2020 12:49
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    otobüsünde yine aynı görüntü! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

    Son dakika haberi... koronavirüs salgınıyla yediden yetmişe canla başla mücadele ederken, salgının en yaygın olduğu 'da hizmet veren topmu taşıma araçlarından yine pes dedirten bir görüntü geldi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yolculukta, otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tepki çeken görüntüler kameraya yansıdı.

    İBB otobüsünde yine aynı görüntü!
    Koronavirüs salgını ile birlikte alınan tedbirlere ayak uyduramayan 'de her yeni gün toplu ulaşım skandalı yaşanıyor. Son olarak 35C numaralı otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti.


    TAKSİM-KOCAMUSTAFAPAŞA İETT OTOBÜSÜNDE YAŞANAN YOĞUNLUK, KAMERALARA YANSIDI
    Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. Dün akşam saatlerinde Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.

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