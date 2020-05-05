Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek sosyal mesafe uyarısında bulundu.

"İSTİKLAL CADDESİ, BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

Koca paylaşımında "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerine yer verdi.