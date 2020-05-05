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    • 06.05.2020 02:36
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    Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: iyi bir görüntü vermedi

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'ndeki kalabalığa dikkat çekerek sosyal mesafe uyarısında bulundu. Koca, yaptığı paylaşımda "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli." ifadelerine yer verdi.

    İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor. ve 'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çekerek sosyal mesafe uyarısında bulundu.

    "İSTİKLAL CADDESİ, BUGÜN İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"
    Koca paylaşımında "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." ifadelerine yer verdi.

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