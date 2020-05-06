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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    ve Başkanı Özdemir ’da bir araya geldi! "Karar TFF'nin iradesinde..."

    , Başkanı Özdemir ile yaptıkları görüşme için “Maçların devamı için somut bir talep gündeme gelmedi” dedi. Koca, "Liglerin devamı TFF'nin kendi iradesiyle alacağı bir karardır. Talep edilirse gerekli tavsiyeleri verebilir" diye konuştu.

    Karar TFF'nin iradesinde
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Başkanı , 'da bir araya geldi. 16 Mart'ta coronavirüs sebebiyle ara verilen ligleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Koca, toplantının ardından görüşmenin detaylarını paylaştı.

    MAÇLARIN DEVAMI KONUŞULMADI
    Koca, toplantıya dair şunları kaydetti: "Yapılan görüşmede maçların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır"



    KARAR TFF'NİN İRADESİNDE
    "Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda , federasyona bu konuda gerekli tavsiyeleri sunacaktır"

    GÖRÜŞME İSTİŞARE AMAÇLIYDI…
    "Görüşmemiz, bir talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, istişare amaçlı gerçekleşmiştir. Hayatta oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum"



    ÖZDEMİR BUGÜN KONUŞACAK
    Bakan Koca ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir, aldığı fikirler doğrultusunda bu sabah yönetim kurulu ile toplantı yapacak. Ardından saat 14.00'te önemli açıklamalarda bulunacak.

    ÖNERİDE BULUNMADIK
    , TFF'ye liglerin devamı için öneride bulunmadıklarını söyledi. "Toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yapıldı" dedi

    TFF'NİN HEDEFİ 12 HAZİRAN
    TFF 1.Başkanvekili , liglerin başlangıcı için hedeflerinin 12 Haziran olduğunu söylemişti.



    KASAPOĞLU İLE KRİTİK ZİRVE
    Gençlİk ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bugün saat 15.00'te Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek. Salgına ilişkin tedbirler ve atılacak adımların konuşulacağı toplantı neticesinde basketbol ve voleybolda yarıda kalan sezon için yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF Başkanı Özdemir Ankara’da bir araya geldi! "Karar TFF'nin iradesinde..."
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