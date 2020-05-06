Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ankara'da bir araya geldi. 16 Mart'ta coronavirüs sebebiyle ara verilen futbol ligleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Koca, toplantının ardından görüşmenin detaylarını paylaştı.
Koca, toplantıya dair şunları kaydetti: "Yapılan görüşmede maçların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır"
KARAR TFF'NİN İRADESİNDE
"Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda Bilim Kurulumuz, federasyona bu konuda gerekli tavsiyeleri sunacaktır"
GÖRÜŞME İSTİŞARE AMAÇLIYDI…
"Görüşmemiz, bir talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, istişare amaçlı gerçekleşmiştir. Hayatta oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum"
ÖZDEMİR BUGÜN KONUŞACAK
Bakan Koca ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir, aldığı fikirler doğrultusunda bu sabah yönetim kurulu ile toplantı yapacak. Ardından saat 14.00'te önemli açıklamalarda bulunacak.
ÖNERİDE BULUNMADIK
Bakan Koca, TFF'ye liglerin devamı için öneride bulunmadıklarını söyledi. "Toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yapıldı" dedi
TFF'NİN HEDEFİ 12 HAZİRAN
TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, liglerin başlangıcı için hedeflerinin 12 Haziran olduğunu söylemişti.
KASAPOĞLU İLE KRİTİK ZİRVE
Gençlİk ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bugün saat 15.00'te Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek. Salgına ilişkin tedbirler ve atılacak adımların konuşulacağı toplantı neticesinde basketbol ve voleybolda yarıda kalan sezon için yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
MAÇLARIN DEVAMI KONUŞULMADI
Koca, toplantıya dair şunları kaydetti: "Yapılan görüşmede maçların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır"
KARAR TFF'NİN İRADESİNDE
"Liglerin devamı konusu, futbol federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda Bilim Kurulumuz, federasyona bu konuda gerekli tavsiyeleri sunacaktır"
GÖRÜŞME İSTİŞARE AMAÇLIYDI…
"Görüşmemiz, bir talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, istişare amaçlı gerçekleşmiştir. Hayatta oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum"
ÖZDEMİR BUGÜN KONUŞACAK
Bakan Koca ile görüşen TFF Başkanı Nihat Özdemir, aldığı fikirler doğrultusunda bu sabah yönetim kurulu ile toplantı yapacak. Ardından saat 14.00'te önemli açıklamalarda bulunacak.
ÖNERİDE BULUNMADIK
Bakan Koca, TFF'ye liglerin devamı için öneride bulunmadıklarını söyledi. "Toplantıda genel bir durum değerlendirmesi yapıldı" dedi
TFF'NİN HEDEFİ 12 HAZİRAN
TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, liglerin başlangıcı için hedeflerinin 12 Haziran olduğunu söylemişti.
KASAPOĞLU İLE KRİTİK ZİRVE
Gençlİk ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bugün saat 15.00'te Bakanlığa bağlı federasyonların başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek. Salgına ilişkin tedbirler ve atılacak adımların konuşulacağı toplantı neticesinde basketbol ve voleybolda yarıda kalan sezon için yol haritasının netleşmesi bekleniyor.