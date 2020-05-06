Maskeler 1 lira mı olacak? Maske fiyatları ne kadar olacak? Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor. Alınan tedbirler kapsamında en önemli olanı ise kuşkusuz maske kullanımı. Market alışverişlerinde, otobüslerde kısacası toplu olan her yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maskeler eczaneler üzerinden ücretsiz dağıtılıyor. Telefonuna SMS kodu gelen vatandaşlar maske alabiliyor. Ancak bu maskeleri henüz alamayanlar maskeleri nasıl alabileceklerini düşünüyor. Peki, maskeler parayla satılacak mı? Maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Detaylar haberimizde!

MASKELER PARAYLA SATILACAK MI?

Tedarikinde sıkıntı yaşanmasının ardından tekrardan satılması kararı alan maskelerin üst fiyat limitinin 1 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.