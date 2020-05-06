Maskeler 1 lira mı olacak? Maske fiyatları ne kadar olacak? Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi sürüyor. Alınan tedbirler kapsamında en önemli olanı ise kuşkusuz maske kullanımı. Market alışverişlerinde, otobüslerde kısacası toplu olan her yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maskeler eczaneler üzerinden ücretsiz dağıtılıyor. Telefonuna SMS kodu gelen vatandaşlar maske alabiliyor. Ancak bu maskeleri henüz alamayanlar maskeleri nasıl alabileceklerini düşünüyor. Peki, maskeler parayla satılacak mı? Maske fiyatları ne kadar olacak? Maskeler 1 lira mı olacak? Detaylar haberimizde!
MASKELER PARAYLA SATILACAK MI?
Tedarikinde sıkıntı yaşanmasının ardından tekrardan satılması kararı alan maskelerin üst fiyat limitinin 1 TL olarak belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve salgının sebep olduğu panikten yararlanan fırsatçılara karşı yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında atılan en önemli adımlardan birisi maske üretiminin artırılması ile halka ücretsiz maske dağıtılması ve maske satışının koşulsuz şartsız yasaklanması oldu.
Ancak yurt genelinde bölge bölge maskeye ulaşım sıkıntısı yaşandı. Günlerce eczanelerden mesaj gelmesini bekleyen vatandaşlar, maske satın alacakları herhangi bir kurum bulamadıkları için de konuyla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Vatandaşın eleştirileri, eczacılar odalarının çağrıları ile kamuoyuna taşındı. Eczacılar odaları, belirli aralıklarla yaptıkları çağrılarla maskelerin satışın serbest olması gerektiğini savundu.
MASKELER 1 LİRA MI OLACAK?
Ardından konuyla ilgili çalışmalar yürüten yetkililer, maskelerin yeniden satışını gündeme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam maskelerin üst fiyat limiti belirlenerek yeniden satılacağını duyurmuştu ve maskelerin fiyatı merak konusuydu. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.
Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.
MASKELER NERELERDE SATILACAK?
Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.
ÜCRETSİZ MASKENİN ÖZELLİKLERİ
5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:
Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
Fiberglass ve lateks içermemektedir.
Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
Kolay kullanıma uygundur.
Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.
Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
Hijyenik ve CE'li dir.
Yüze tam uyumludur
MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.
Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.
Beyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.