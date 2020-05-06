Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR İLACI KORONA CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE Mİ KULLANILACAK?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.