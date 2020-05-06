Remdesivir ilacı korona corona virüs tedavisinde mi kullanılacak? Remdesivir ilacı nedir sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca açıklamasında "(Remdesivir) Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç." şeklinde konuştu.
REMDESİVİR NEDİR?
Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.
Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.
REMDESİVİR İLACI KORONA CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE Mİ KULLANILACAK?
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.
Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın corona virüsü engellediğini söyledi.
BAKAN KOCA'DAN REMDESİVİR AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Remdesivir hakkında "Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç." ifadelerini kullandı.