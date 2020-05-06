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    • 06.05.2020 20:56
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    AP Türkiye Raportörü Amor'dan 'la ilgili skandal açıklama

    Başkanı , Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gay'liği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirterek, lanetli olduğunu söylemişti. AP Erbaş'ı hedef aldı. Amor, "Dini değerler, 'lere nefreti haklı çıkarmak için kullanılmamalı." dedi.

    AP Türkiye Raportörü Amor'dan skandal açıklama
    Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan, Erbaş'ın ifadelerine yönelik açıklama geldi. AP , Twitter üzerinden "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullandığı açıklamasında 'nin bu konuda tavsiyeleri olduğunu söyledi.

    Amor, mesajında, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da nefret söylemine veya LGBTİ'lilere karşı herhangi bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel, geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

    AMOR: TÜRKİYE 12. PROTOKOLÜ ONAYLAMALI
    Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.Bu konuya da değinen AP yetkilisi, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı 12. protokolünü onaylaması gerektiğini kaydetti.

    ALİ ERBAŞ NE DEMİŞTİ?
    Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HİV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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