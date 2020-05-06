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    • 06.05.2020 19:55
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    Son dakika: 'teki vatandaşı uçağıyla Ankara'ya getirildi

    Son dakika haberine göre, 'te bulunan vatandaşı, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Vatandaşların 270'i Çankırı'da, 70 ise Kırıkkale'de karantinada kalacak.

    340 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

    'te bulunan vatandaşı, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren uçağı, Ankara 'na indi.

    Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.

    Pasaport kontrolü sonrasında yolcular, apronda bekletilen otobüslerle, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Çankırı ve Kırıkkale'ye gönderildi.

    Vatandaşların 270'i Çankırı'da, 70 ise Kırıkkale'de karantinada kalacak.


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