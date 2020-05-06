6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te açıklandı. Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin merakla beklediği sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

6 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

22 - 25 - 28 - 29 - 30 ve +5