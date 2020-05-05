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    • 05.05.2020 19:11
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 5 Mayıs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, üzerinden 5 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    üzerinden 5 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerine yer verdi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 5 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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