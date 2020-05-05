Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 5 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0mMKkUoncL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...