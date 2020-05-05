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    • 05.05.2020 18:42
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    Son dakika: Bakan Akar Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

    Son dakika haberine göre, Hulusi Akar ve Kanada Millî Savunma Bakanı Harjit Sajjan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

    Bakan Akar Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

    Hulusi Akar ve Kanada Millî Savunma Bakanı Harjit Sajjan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

    Görüşmede Kanada Millî Savunma Bakanı Sajjan, 29 Nisan 2020'de İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine Türkiye'nin verdiği destek ve katkısı nedeniyle teşekkür etti.


    Bunun yanı sıra, ikili ilişkiler ve COVID-19 ile mücadele kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.


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