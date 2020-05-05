Son dakika: Bakan Akar Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kanada Millî Savunma Bakanı Harjit Sajjan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Kanada Millî Savunma Bakanı Sajjan, 29 Nisan 2020'de İyon Denizi'nde düşen Kanada helikopterinin arama kurtarma faaliyetlerine Türkiye'nin verdiği destek ve katkısı nedeniyle teşekkür etti.





Bakan Akar, Kanada Millî Savunma Bakanı Sajjan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Bakan, ikili ilişkiler ve COVID-19 ile mücadele kapsamında görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/IiTG1bBDBE#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/XaFsIowarp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2020

Bunun yanı sıra, ikili ilişkiler ve COVID-19 ile mücadele kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.





