ÖNEMLİ UYARILAR

İnternethaber'de yer alan habere göre, sadece salgınlar sırasında değil, her zaman solunum yolu ile bulaşan hastalıkları olanların toplu taşımayı kullanmamaları, kullanmak zorunda kalırlarsa tıbbi maske kullanmaları ve diğer yolculara sırtını dönerek ve mümkünse hiç konuşmayarak seyahatlerini tamamlamaları gerektiğini belirten Mıstık, "Çok ciddi ve karantina ihtiyacı olan salgın hastalıklar sırasında toplu taşımanın kısıtlanması, kullanılmaması veya kullanılacaksa yolcular arasındaki mesafenin uzun tutulması gerekir. Bunlar yapılamaz ise solunum yolu ile bulaşan sadece virüsler değil birçok bakteriyel etkenlerin de bulaş ihtimali artar" diye konuştu.