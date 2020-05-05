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    Sabah gazetesi yazarı 'dan 'li 'ya sert tepki: Ağbaba 'de terörist ağırlarken Bayraktar hainlerin korkulu rüyası oluyordu

    Sabah gazetesi yazarı , Genel Başkan Yardımcısı ’nın üzerinden attığı iftirayı köşesine taşıdı. Tuna, Ağbaba’nın Meclis’te terörist ağırlarken Bayraktar’ın teröristlerin korkulu rüyası olduğunu hatırlatarak, “ da hemen her profesyonel CHP'li gibi işi yalana, iftiraya vurdu. Gündüz gözüyle artık terörist ağırlayamazdı tabi. 'de ağırladığı mahut terörist Rasulayn'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bombayla saldırı hazırlığı içindeyken etkisiz hale getirilmişti. Ağababa kendine yakışanı yaptı: Teknolojik hamleleriyle 'nin gururu haline gelen Selçuk Bayraktar'a iftira attı.” İfadelerini kullandı.

    Gündüz gözüyle artık terörist ağırlayamazdı tabi
    İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili köşe yazısı:
    Genel Başkan Yardımcısı 'de terörist ağırlayıp propaganda yapmasına vesile olurken, teröristlerin korkulu rüyası insansız hava araçlarını geliştirmek için geceli gündüzlü çalışıyordu.

    Selçuk Bayraktar insansız hava araçlarını yurtdışına ihraç edecek hale getirdi.
    Veli Ağababa da hemen her profesyonel CHP'li gibi işi yalana, iftiraya vurdu.
    Gündüz gözüyle artık terörist ağırlayamazdı tabi. TBMM'de ağırladığı mahut terörist Rasulayn'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bombayla saldırı hazırlığı içindeyken etkisiz hale getirilmişti.
    Ağababa kendine yakışanı yaptı: Teknolojik hamleleriyle 'nin gururu haline gelen Selçuk Bayraktar'a iftira attı.
    Selçuk Bayraktar da T3 Vakfı'na 41 trilyonluk destek yalanını belgelerle çürütmekle kalmadı, İmamoğlu'na da bir çağrı yaptı: "Bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz.."
    İşte budur.
    Asla bu işin peşini bırakmasın. Yalancının yalanı yanına kâr kalmasın.

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    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya sert tepki: Ağbaba TBMM'de terörist ağırlarken Bayraktar hainlerin korkulu rüyası oluyordu
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