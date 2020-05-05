Selçuk Bayraktar insansız hava araçlarını yurtdışına ihraç edecek hale getirdi.

Veli Ağababa da hemen her profesyonel CHP'li gibi işi yalana, iftiraya vurdu.

Gündüz gözüyle artık terörist ağırlayamazdı tabi. TBMM'de ağırladığı mahut terörist Rasulayn'da Mehmetçiğe uzaktan kumandalı bombayla saldırı hazırlığı içindeyken etkisiz hale getirilmişti.

Ağababa kendine yakışanı yaptı: Teknolojik hamleleriyle Türkiye'nin gururu haline gelen Selçuk Bayraktar'a iftira attı.

Selçuk Bayraktar da T3 Vakfı'na 41 trilyonluk destek yalanını belgelerle çürütmekle kalmadı, İmamoğlu'na da bir çağrı yaptı: "Bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz.."

İşte budur.

Asla bu işin peşini bırakmasın. Yalancının yalanı yanına kâr kalmasın.

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