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    : : ’deki Karayolunda 8’inci Türk-Rus icra edildi

    haberi... : -Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; ’deki Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8’inci Türk-Rus icra edildi.

    8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

    Milli 'nca 'deki kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus 'nin yapıldığı açıklandı.



    Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB: İdlib’deki M4 Karayolunda 8’inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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