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    • 05.05.2020 21:30
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    Son dakika: 'da terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt kırsalında   bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda  2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte atışa hazırlanmış 2 adet roketatar ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam edildiği bildirildi.

    Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    , Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Doğubayazıt kırsalında bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

    2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

    Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada da akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Gürbulak yolu Barındı Köyü mevkisinde jandarma komando timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağladığı aktarıldı.

    Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden 2 roketatar ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği kaydedildi.

    Bölgede operasyonlar sürüyor.

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