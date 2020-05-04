



420 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, iki farklı bölgede yapılan aramada 420 kilogram esrar, 12 bin 500 kök kenevir bitkisi ve kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 500 metre sulama hortumu bulundu.

Esrar muhafaza altına alındı, kenevir numune alınmasının ardından sulama hortumu ile yerinde imha edildi.

Valilik açıklamasında, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.