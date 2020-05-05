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    • 05.05.2020 21:00
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    Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde | Son depremler

    Son dakika haberine göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    SON DEPREMLER
    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 05.05.2020 20:28:28 DDA 38.9991 27.8881 6.47 ML 2.3 Türkiye Manisa Akhisar - - 473126
    Detay 05.05.2020 20:20:44 DDA 34.7750 25.6020 72.30 Mw 4.2 - - - - Akdeniz, 473128
    Detay 05.05.2020 19:14:41 DDA 39.1613 28.9006 7.00 ML 2.0 Türkiye Kütahya Simav - - 473125
    Detay 05.05.2020 19:02:36 DDA 36.0680 30.7040 10.93 ML 2.2 - - - - Akdeniz, 27.09 km. Kumluca (Antalya) 473127
    Detay 05.05.2020 18:34:05 DDA 38.0333 26.9310 8.45 ML 3.1 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 4.00 km. Seferihisar (Izmir) 473124
    Detay 05.05.2020 17:27:57 DDA 38.0211 26.9218 8.42 ML 1.7 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.22 km. Seferihisar (Izmir)

    Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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