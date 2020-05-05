Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 20.20'de Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 72,30 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 05.05.2020 20:28:28 DDA 38.9991 27.8881 6.47 ML 2.3 Türkiye Manisa Akhisar - - 473126
Detay 05.05.2020 20:20:44 DDA 34.7750 25.6020 72.30 Mw 4.2 - - - - Akdeniz, 473128
Detay 05.05.2020 19:14:41 DDA 39.1613 28.9006 7.00 ML 2.0 Türkiye Kütahya Simav - - 473125
Detay 05.05.2020 19:02:36 DDA 36.0680 30.7040 10.93 ML 2.2 - - - - Akdeniz, 27.09 km. Kumluca (Antalya) 473127
Detay 05.05.2020 18:34:05 DDA 38.0333 26.9310 8.45 ML 3.1 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 4.00 km. Seferihisar (Izmir) 473124
Detay 05.05.2020 17:27:57 DDA 38.0211 26.9218 8.42 ML 1.7 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.22 km. Seferihisar (Izmir)