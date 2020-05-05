"HESAP ALMANYA MENŞELİ GSM HESABI ÜZERİNDEN AKTİVE EDİLDİ"

"Yine hatırladığım kadarı ile; @kacsaatolduson kullanıcı isimli hesabı 0049xxxxxxxxxx numaralı Almanya menşeili GSM hattı üzerinden aktive edildi, @kacsaatoldunet kullanıcı isimli hesabı xxxxxxxxxxxxxyedek@yandex.com uzantılı mail adresi üzerinden ve kacsaatolduson2 kullanıcı isimli hesap xxxxxicin@yandex.com uzantılı mail adresi ile aktive edildi"

"BU HESAPTAN YAPTIĞIM PAYLAŞIMLAR DEVLET YANLISI PAYLAŞIMLARDI"

"Bunların dışında eşim F. Yılmaz'ın gündemi takip edebilmesi için @akgamze isimli twitter hesabını ben açtım, buradaki retweet ve paylaşımları hesabımın olmadığı dönemlerde ben yaptım. Eşim bu hesaptan hiç paylaşım yapmadı. Bu hesaptan yaptığım paylaşımlar devlet yanlısı paylaşımlardı. Bu hesap örgütün talimatı ile açılan renkli hesaplardan değildi, kesinlikle örgütün talimatı ile açılmadı. Bu eşimin şahsi hesabıdır."

"DAHİ BİLAL HESABININ YÖNETİCİSİ ROMANYA'DA ÖRGÜT ÜYESİ"

"Dahi Bilal (@dahioglan) profil isimli hesabın yöneticisinin Romanya'da bulunan örgüt üyesi olduğunu ayrıca @kacsaatolduturk kullanıcı adlı, @ilavetvfun ve @turgayyıldız yedek hesabının bulunduğunu biliyorum, ben bu şahsı hiç görmedim."

"SUNAVAROL HESABINI FETÖ'NÜN EMNİYET MAHREM İMAMI YÖNETİYOR"

"@sunavarol_ profil isimli hesabın yöneticisini hakkında net bilgi sahibi değilim ancak şahsın bir Emniyet mahrem imamı tarafından yönetiliyor olduğunu tahmin ediyorum kendisi ile dm üzerinden irtibat kurdum."

"ÖRGÜTE AİT HESAPLAR…"

"Bunların dışında örgüte ait olduğunu bildiğim @kaçsaatolduweb, @uyanhadi_, @kaçsaatoldutürk, @alperenreisg, @siyasetbilimci, @bilseniziyiolur, @kemalata34, @mhphaberleri, @ayhangürel, @alibabacanfan, @düşünendeli, @ahutürker34, gibi parodi ve normal hesaplar var ancak bunların kullanıcı adları değişmiş olabilir ve kullanıcılarının kim olduklarını bilmiyorum."

"ERZİNCAN'DA ZAMAN GAZETESİ'NDE 1 YIL KADAR ÇALIŞTIM"

"2004 yılında mezun olduktan sonra 1 ay Almanya'ya gittim. Almanya'dan geldikten sonra Erzincan'da Zaman Gazetesinde 1 yıl kadar çalıştım. 2005 yılında yine Erzincan'da Anafen Dershanesinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak işe başladım. 3 yıl çalıştıktan sonra askere gittim. (…)

"FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMALARI GEREKÇESİYLE İHRAÇ OLAN ŞAHISLAR ÇALIŞIYORDU"

"2017 Mayıs ayından 2019 Eylül ayına kadar Gaziantep ilinde Küsget Sanayi Sitesi Oduncular Sitesi Karşısında bulunan xxxxx xxx isimli iş yerinde sigortasız çalıştım. Bu iş yerinde genellikle Suriyeli şahıslar ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları gerekçesiyle ihraç olan şahıslar çalışıyordu. Burada çalışanlar genellikle sigortasız çalışıyorlardı. Beni bu iş yerine, iş yerinde muhasebeci olarak çalışan Müslüm isimli daha önce Malatya ilinden ihraç maliye memuru olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde Mahrem İmam konumunda bulunan şahıs işe aldırdı."

"@SOLCEPHE HESABINI MAHREM İMAM YÖNETİYOR"

"Benim kullanmadığım ancak örgüte ait olduğunu bildiğim, @solcephe kullancı isimli Twitter hesabının örgüt üyelerinden Alper1(K) isimli Siirtte öğretmen olarak görev yaptığını ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bildiğim bir şahıs yönetiyor, ben bu şahsı hiç görmedim."

HÜSEYİN YILMAZ, "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

KENAN KIRAN / SABAH