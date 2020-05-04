Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.05.2020 06:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2020 06:50
    ABONE OL

    Son dakika: Bilim insanları ilk kez açıkladı: ikinci kez bulaşır mı?

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip şu ana kadar 3 milyon 500 bine yakın kişiye bulaştı. Damlacıklarla bulaşan koronavirüs 300 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki koronavirüsten kurtulan bir kişi 2. Kez virüse yakalanır mı? İşte bilim insanlarının konuyla ilgili açıklaması…

    Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacıları koronavirüsün ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Araştırmaya göre bilim insanları iyileşen bazı hastalara Kovid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.

    2. BULAŞMA VERİSİ TEST HATASINDAN KAYNAKLANIYOR
    Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar ülkede ikinci kez koronavirüse yakalandığı sanılan 277 kişiye aslında virüsün yeniden bulaşmadığını kaydetti.

    Sky News'in haberine göre bilim insanları bu kişilerin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi. Tamamen iyileşen bu kişilerde yapılan test sonucunun yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olmasının üzerinde duruluyor.

    Araştırmacılara göre ikinci testler, virüsün canlı ya da ölü olup olmadığınını ayırt edemiyor ve bu yüzden yanlış sonuçlara yol açmış olabilir.

    GÜNEY KORE'DE KORONAVİRÜS ÖLÜM ORANI ORTALAMALARIN ALTINDA
    Euronews'te yer alan habere göre, Güney Kore'de vaka sayısı 10 bin 800'ü aşarken 252 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore'de Kovid-19 kaynaklı ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı ortalamaların oldukça altında seyrediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Bilim insanları ilk kez açıkladı: Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri