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    • 25.04.2020 18:34
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    'dan yandaşı medyanın yalan haberine sert tepki!

    Müdürü ve Başkanı , yandaşı medyada yer alan "'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği" yalan habere sosyal medya hesabı üzerinden sert bir şekilde gösterdi.

    Bayraktar'dan yalan habere sert tepki!

    Müdürü ve Başkanı , yandaşı medyada yer alan "Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği" yalan habere ilişkin açıklamada bulundu.

    "DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA!"
    Bayraktar CHP yandaşı T24'ün Twitter paylaşımını alıntılayarak sert tepki gösterdi.

    Bayraktar, tepkisini ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' sözleriyle sile getirdi.

    Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan CHP yandaşı medyanın yalan haberine sert tepki!
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