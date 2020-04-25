Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, CHP yandaşı medyada yer alan "Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği" yalan habere ilişkin açıklamada bulundu.

"DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA!"

Bayraktar CHP yandaşı T24'ün Twitter paylaşımını alıntılayarak sert tepki gösterdi.

Bayraktar, tepkisini ''DOĞRU DEĞİL! YA-LAN! İF-Tİ-RA! Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!'' sözleriyle sile getirdi.