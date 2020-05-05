Baharın gelişini simgeleyen ve çevremizdeki birçok coğrafyada kutlanan Hıdırellez bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Tarihin ilk çağlarından itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktaydı. Bu özel günün gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlardan birisi de "Hıdırellez duası nedir, dilek nasıl dilenir?" oldu. Aynı zamanda sevdiklerine, yakınlarına ve dostlarına Hıdırellez mesajı göndermek isteyenler en anlamlı, kısa ve güzel Hıdırellez kutlama mesajlarını bularak Hıdırellez bayramını kutlamak istiyor.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.