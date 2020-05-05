Sonuçları Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Profesör Thomas Efferth, bu bilgisayar simülasyonunun yıllardır moleküler kenetleme için kullanıldığını aktardı. Bildikleri kadarıyla bu yöntemle yeni tip koronavirüsü araştıran ilk ekip olduklarını belirten Efferth, "Birçok onaylanmış hepatit C ilacının tedavi için umut verici adaylar olduğunu bulmamız harika haber." değerlendirmesini yaptı.