Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.05.2020 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2020 14:35
    ABONE OL

    Bilim insanları ilk kez açıkladı: O ilaç e iyi geliyor!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 3 milyon 500 bini aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine dayandı. Bilim insanları koronavirüsü durdurmak için ilaç ve aşı çalışmalarına devam ederken dünyayı umutlandıran bir son dakika gelişmesi yaşandı. tedavisinde kullanılan birçok ilaç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılabilecek potansiyel adaylar olarak tanımlandı. İşte detaylar...

    Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz'de (JGU) görevli bilim insanları, süper bilgisayar MOGON II'yi kullanarak açık veri tabanlarında yeni tip koronavirüs, yani SARS-CoV-2'nin belli başlı proteinlerine bağlanan 42 bin farklı içeriğin yöntemlerini inceledi.

    Bilgisayar simülasyonlarının hesapları doğrultusunda hepatit C ilacı içerikleri simeprevir, paritaprevir, grazoprevir ve velpatasvir'in, SARS-CoV-2'yi çok güçlü bağlama eğilimine sahip oldukları, dolayısıyla enfeksiyonu engelleyebilecekleri bulgusu elde edildi. İki ay süresince 30 milyardan fazla tekil hesaplama yapıldığı belirtildi.

    Sonuçları Dünya Sağlık Örgütü Bülteni'nde yayınlanan araştırmaya liderlik eden Profesör Thomas Efferth, bu bilgisayar simülasyonunun yıllardır moleküler kenetleme için kullanıldığını aktardı. Bildikleri kadarıyla bu yöntemle yeni tip koronavirüsü araştıran ilk ekip olduklarını belirten Efferth, "Birçok onaylanmış hepatit C ilacının tedavi için umut verici adaylar olduğunu bulmamız harika haber." değerlendirmesini yaptı.

    Financial Express'in haberine göre, Thomas Efferth, bulgularının, SARS-CoV-2 ve hepatit C virüslerinin aynı türden, bir diğer deyişle tek iplikçikli RNA virüsü olduğu gerçeğiyle desteklendiğini sözlerine ekledi.

    Uzmanlar, Asya'da çeşitli hastalıklarda kullanılan Japon hanımelinin doğal içeriğinin, yeni tip koronavirüse karşı bir diğer güçlü aday olabileceğini de ifade etti.

    Efferth, bundan sonraki süreçte bulgularının laboratuvar deneyleri ve klinik çalışmalarla test edilmesi gerektiğini söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Bilim insanları ilk kez açıkladı: O ilaç koronavirüse iyi geliyor!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri