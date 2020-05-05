Haberler Galeri Güncel Ragıp Zarakolu ve darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız!

Ragıp Zarakolu ve darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız!

CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarından sonra şimdi de Ragıp Zarakolu, ArtıGerçek internet sitesindeki yazısında Başkan Erdoğan'a darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i örnek göstererek "Makus kaderden kaçış yok" ifadelerini kullandı. Zarakolu'nun darbe ve idam tehdidine toplumun her kesiminden tepki yağarken, Twitter kullanıcıları 15 Temmuz'u hatırlatarak "Darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız" yorumunda bulundu.

05.05.2020 11:38 - Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





