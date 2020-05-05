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Ragıp Zarakolu ve darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız!
Ragıp Zarakolu ve darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız!
CHP'li Özgür Özel ve Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarından sonra şimdi de Ragıp Zarakolu, ArtıGerçek internet sitesindeki yazısında Başkan Erdoğan'a darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i örnek göstererek "Makus kaderden kaçış yok" ifadelerini kullandı. Zarakolu'nun darbe ve idam tehdidine toplumun her kesiminden tepki yağarken, Twitter kullanıcıları 15 Temmuz'u hatırlatarak "Darbe meraklılarına hodri meydan! Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız" yorumunda bulundu.
05.05.2020 11:38
- Son Güncelleme: 05.05.2020 12:01
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imalarının ardından bu kez de ArtıGerçek'ten Ragıp Zarakolu darbe meraklıları safındaki yerini aldı. Zarakolu, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'i hatırlatarak "Makus kaderden kaçış yok" adlı yazısında Türkiye'ye darbe, Erdoğan'a ise idam tehdidinde bulundu.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Erdoğan'la ilgili yazılan alçak köşe yazısına "Bu hastalıklı zihniyete ve tehditlere karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da; "Türk Solu dergisinin FETÖ'cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız" dedi.
DARBE MERAKLILARINA HODRİ MEYDAN
Önce Özgür Özel ve Kaftancığlu, sonra da Ragıp Zarakolu tarafından dillendirilmeye başlanan darbe iddialarına gerek siyasilerden, gerek gazetecilerden tepkiler çığ gibi yükseldi.
Twitter'da binlerce kişi "Erdoğan'ın yanındayız" paylaşımları yaparken, vatandaşlar darbe meraklılarına 15 Temmuz'u hatırlatarak "Bu kez bu kadar kolay kurtulamazsınız. Hodri meydan!" dedi. İşte alçak tehdihe karşı verilen tepkilerden bazıları...