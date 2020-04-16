Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.04.2020 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2020 09:36
    ABONE OL

    : 'da terör u! Zaman ayarlı el yapımı ele geçirildi

    haberi... 'ın ilçesinde 'lı teröristlerin kullandığı sığınakta zaman ayarlı el yapımı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

    Diyarbakır'da teröristlerin inlerine girildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçesi kırsalında önceki gün terör örgütü 'ya yönelik başlatılan istihbarata dayalı "Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik Nokta u" başarıyla tamamlandı.

    "Biji Amed" kod adlı H. K.'nin ölü, "Laşer Cem" kod adlı F.Ö'nün sağ olarak etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında güvenlik güvenlik güçlerince yapılan arazi taramasında dün teröristlerce kış üstlenmesi için kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Sığınakta, ele geçirilen plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış zaman ayarlı el yapımı , Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.

    Sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 roketatar mühimmatı, bin 680 küçük pil, 140 büyük pil, 4'lü pil bloku, 6'lı pil bloku, 2 küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildi.

    TERÖRİSTLERE YARDIM EDEN 3 KİŞİ YAKALANDI
    Operasyonda teröristleri, ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O, D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da terör operasyonu! Zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri