



Ekipler, tıbbi maske ve tulum üretimi için izni bulunan tekstil atölyesi, çiftlik, iki kahvehane ve iki eve yaptığı baskınlarda 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bir kadın şüpheli, polislere, kumar oynamadıklarını, "altın günü" için toplandıklarını iddia ederek kendisini savundu.