Berat Kaya kimdir? Berat Kaya serbest mi kaldı? Berat Kaya videosunun ardından...

Berat Kaya kimdir? Berat Kaya serbest mi kaldı? Sosyal medyada gündeme oturan Berat Kaya isimli bir şahıs büyük tepki çekti. Bir sıpaya çoban köpeklerini saldırtarak öldüren Berat Kaya sosyal medyada gündem oldu. Peki, Berat Kaya kimdir? Berat Kaya serbest mi kaldı? Berat Kaya, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine jandarma ekipleri tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
BERAT KAYA KİMDİR?
Ankara'nın Haymana İlçesi'nde sıpayı, köpeklerine parçalatarak öldüren ve videoya çekerek sosyal medyada paylaşan Berat Kaya'ya sosyal medyadan tepki yağıyor. Berat Kaya isimli bir Tiktok kullanıcısı çektiği vahşet videosuyla tepki çekmişti.
BERAT KAYA SERBEST Mİ KALDI?
Ankara'nın Haymana ilçesinde, çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya (24), sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı. Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
EŞEĞE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI
Yavrusu kangal Berat Kaya tarafından köpeklere parçalatılan eşeğe Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, eşeğin güvenli bölgeye nakledildiğini duyurdu.
Ankara Valiliği de resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamayı yayınladı:
"03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."