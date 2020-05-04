Berat Kaya kimdir? Berat Kaya serbest mi kaldı? Berat Kaya videosunun ardından...

EŞEĞE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Yavrusu kangal Berat Kaya tarafından köpeklere parçalatılan eşeğe Ankara Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, eşeğin güvenli bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Ankara Valiliği de resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

"03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."