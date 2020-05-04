"YENİ DALGALAR GELMEDEN KENDİ İNSANIMIZIN TEDAVİLERİNİ HIZLICA YAPTIRMASI GEREK"

Doç. Dr. Murat Çağ, "Şu anda birinci dalgayı yaşıyoruz, ikinci ve üçüncü dalganın geleceği söyleniyor, eğer gelecekse şişmanlık hastalarının dünyada ve Türkiye'de risk altında olduğunu, normalin 4 ila 5 katı yükseklikte risk altında olduğunu unutmayın. Şişmanlık hastalıklarıyla ilgili bir yayın göstermiş ki koronavirüs şişmanlık hastalığı olanlarda bulaştırıcılığı daha uzun süre ve taşıma olasılığı normal insanlara göre daha uzun süre olduğu saptanmış. Türkiye dünyanın en şişman 3 ya da 4'üncü ülkesi. O zaman kendi insanlarımızın bu dalgalar arasında kendilerini hızlıca tedavi ettirmesi gerekiyor" dedi.