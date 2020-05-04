İşte Engin Ardıç'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

Canan Hanım kıvırtmış.

Elbette öyle yapacaktı.

"Erken seçim ya da başka bir şey dediğimde normal seçimi kastettiğim oldukça aşikar" demiş...

Yok yahu? Öyleyse biz Türkçe bilmiyoruz.

"Ya da başka bir şey" cümleciği, "ya da aynı şey" anlamına geliyormuş.

Seçim ya da seçim...

Peki bunu niçin iki kere tekrarlamış, "mükerrer" konuşmuş?

Pekiştirmek için herhalde, sağlam olsun diye...

Hani belki "inandığınız Allah'ınız belanızı versin" dediği kırolar anlama zorluğu çekerler...

Yok canım, "erken seçim ya da normal seçim" demek istemiştir.

Öyleyse niçin "tersten" söylüyor?

"Normal seçim ya da erken seçim" daha düzgün bir cümle olmaz mıydı?

***

Canan Hanım, numarayı bırakınız.

Bu kıvırtma belki savcılıktan tutuklanmadan çıkıp gitmenizi sağlar ama kimseye yutturamazsınız.

Hiç de "aşikar" değil hanımefendi.

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