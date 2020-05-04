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    • 04.05.2020 07:43
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    Sabah gazetesi yazarı 'tan 'na sert tepki: Numarayı bırak!

    Sabah gazetesi yazarı , skandalları ile gündemden düşmeyen İstanbul İl Başkanı ’nun "Erken ya da başka bir şey dediğimde normal seçimi kastettiğim oldukça aşikar" sözlerini köşesine taşıdı. Ardıç, Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği sözlerin arkasında durmayarak çarpıtma yoluna gittiğini söyleyerek, “, numarayı bırakınız. Bu kıvırtma belki savcılıktan tutuklanmadan çıkıp gitmenizi sağlar ama kimseye yutturamazsınız” diye yazdı.

    Numarayı bırak!

    İşte 'ın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:

    kıvırtmış.
    Elbette öyle yapacaktı.
    "Erken seçim ya da başka bir şey dediğimde normal seçimi kastettiğim oldukça aşikar" demiş...
    Yok yahu? Öyleyse biz Türkçe bilmiyoruz.
    "Ya da başka bir şey" cümleciği, "ya da aynı şey" anlamına geliyormuş.
    ya da seçim...
    Peki bunu niçin iki kere tekrarlamış, "mükerrer" konuşmuş?
    Pekiştirmek için herhalde, sağlam olsun diye...
    Hani belki "inandığınız Allah'ınız belanızı versin" dediği kırolar anlama zorluğu çekerler...
    Yok canım, "erken seçim ya da normal seçim" demek istemiştir.
    Öyleyse niçin "tersten" söylüyor?
    "Normal seçim ya da erken seçim" daha düzgün bir cümle olmaz mıydı?

    ***

    Canan Hanım, numarayı bırakınız.
    Bu kıvırtma belki savcılıktan tutuklanmadan çıkıp gitmenizi sağlar ama kimseye yutturamazsınız.
    Hiç de "aşikar" değil hanımefendi.

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