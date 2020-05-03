Oğlunun terör örgütü tarafından alıkonulduğunu ve onu kurtarmak için Suriye'ye kadar gittiğini ifade eden Gökçe, şöyle konuştu:

"Benden 10 bin dolar istediler. 15 bin lira paramı aldılar. Çocuğumu vermediler. Sonrasında 7 ay Diyarbakır annelerinin nöbetine katıldım. Buradan HDP'ye sesleniyorum. Ben 7 ay Diyarbakır'da kaldım. Bir insan 2 gün insanın evinin önüne gelirse insan dayanamaz 'neye geldin?' der. HDP milletvekilleriyle hepsiyle konuştum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Şehirde HDP, dağda PKK hiçbir farkları yok. Diyorlar ki 'Kürtlerin savunucusuyuz' ben onları Kürtlerin savunucusu olarak görmüyorum. Eğer Kürtlere destek veriyorlarsa dağdaki çocukları getirsin. Fakirin, fukaranın ve mazlumun çocuklarını götürdüler. Benim ne suçum vardı. Ben çocuklarımı ne şartlarda büyüttüm. HDP çocuklarımızı bize teslim etsin."

Gökçe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle görüşmesinden dolayı da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.