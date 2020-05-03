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    • 03.05.2020 21:23
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    duyurdu: tedbirlerine uymayan 27 bin 828 kişiye işlem uygulandı

    'ndan kısıtlamasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi. 54 ildeki 247 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.

    İçişleri Bakanlığın'dan 'kısıtlama' açıklaması

    'ndan kısıtlamasına ilişkin açıklama geldi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    27 BİN 828 KİŞİYE ADLİ/İDARİ İŞLEM UYGULANDI
    Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi.

    247 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI
    54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir." denildi.

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